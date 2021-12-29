勞保基金破產在即，雖然受惠於近年勞保基金操作得宜，目前勞保基金餘額仍達8000餘億元，但潛藏負債則超過10兆元，立法委員賴香伶要求勞保局應提出「勞保基金財務改革方案」否則將凍結預算，最後經協調由勞動部提出勞保基金評估報告方向後才可以動支凍結的預算。

提案指出「2020年底精算負債及未提存精算負債為分別11兆6094億元及10兆8469億元，均較以前年度增加，且勞保2026年面臨破產危機…」，要求提案凍結預算，待提出「勞保基金財務改革方案」後，才能動支凍結的預算。

勞動部部長許銘春表示，勞保基金攸關廣大勞工退休經濟安全，各界很關注、但意見十分分歧，希望跟各界多溝通，希望有共識後再提出來，重點在前面的溝通與共識，有共識後方案就會很快就會出來，她舉例，如「職災勞工保險及保護法」也是各界有共識後才能很快完成立法，凝聚共識後修法就能迎刃而解，否則現在提出的版本大家都不滿意。

勞動部也已連續3年撥補勞保基金，許銘春指出，撥補的方向是確定的，但撥補的金額要看財務狀況，若國家財政許可，希望溝通後能夠撥補更多。

勞保局局長鄧明斌說，截至今年10月為止，收支短差約280億元，但透過勞動基金運用局操盤，目前收益數遠高於收取短差，目前基金的餘額比去年還高，至今達8100億餘元，但精算負債也約超過10兆元。

立委賴香伶說，即使績效再好、持續撥補，但沒有人能解除超過10兆的精算負債，「長痛短痛都是痛」，這也是年輕世代不可期待的風險，行政部門要負很多的責任。