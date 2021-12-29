寒流來襲警寒冬送暖揪感心。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

寒流來襲氣溫驟降，全台冷颼颼，桃園市平鎮警分局巡邏員警29日凌晨行經平鎮區振興西路三崇宮時，發現一名60歲譚姓女街友瑟縮在宮廟樓梯間，冷得不斷發抖，員警見狀趕緊上前關心，並遞上熱食供老婦人充飢暖身，員警主動關懷的精神，也為這寒冷的冬天注入一股熱呼呼的暖流。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，近日寒流來襲，天氣濕冷，入夜後平鎮區體感溫度更是不到10度，而60歲的譚姓老婦人平時居無定所，29日凌晨冷風刺骨，無家可歸的老婦人，只能瑟縮在三崇宮的樓梯間，躲避低溫的侵襲。

所幸北勢派出所警員彭建鈞、盧志偉及彭賢祐巡邏經過，眼角餘光瞄到宮廟樓梯間似乎有個人影，員警以為眼花，又特地繞回查看，果然看見老婦臉色慘白的在棉被內顫抖，由於老婦被入夜的低溫凍到語焉不詳，且疑似有段時間未進食，體力些許不支，員警趕緊到鄰近超商購買熱食讓老婦充飢暖身。

所幸經過員警即時處置，老婦並無大礙，而老婦也婉謝警方其他協助。警方表示，近日適逢冷氣團來襲，氣溫驟降，已請同仁積極調查轄區獨居老人、行動不便或家境貧困需要關懷與協助者，讓民眾都能感受到警察溫暖的另一面；同時也呼籲民眾，若在轄內發現弱勢需要幫助者，可聯繫警方或通知區公所、社福單位等幫忙處理，即時伸出援手，讓弱勢者能夠感受到社會的溫暖及關懷。