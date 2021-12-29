在捷克央行升息幫助下，捷克克朗(Czech crwon)在假期淡薄交易量下穩固在關鍵的25捷克克朗兌1歐元，領漲其它中東歐的貨幣。
由於Omicron病毒的和緩跡象，讓全球風險偏好有所改善，華爾街股市的上漲，讓中東歐區域的市場獲得支撐。
在中東歐貨幣中，捷克克朗在周二午後上漲0.4%，來到24.97兌1歐元，觸及近22個月新高。
捷克央行在上周加息，為近期連續第三次加息，並為更多的收緊政策預留空間。
捷克克朗今年以來已上漲5%，表現優於區域的其它貨幣。分析師認為這股增長勢頭將在2022年維持不變。捷克央行表示，隨著與歐元區相比的利差擴大，捷克克朗正變得更加敏感。
匈牙利貨幣福林(forint)在周二持平，福林在2021年下跌了1.8%，這包括該貨幣遭到匈牙利與歐盟之間紛爭的拖累。
波蘭貨幣茲羅提(zloty)周二漲幅小於0.1%。華沙的股市收漲0.9%，領漲中歐股市，捷克股市也觸及近13年新高。
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