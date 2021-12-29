台塑企業暨王長庚公益信託，2021年捐助桃園市「弱勢家庭 兒少成長扶助計畫」，補助經濟弱勢家庭兒少就學及成長所需等相關費用，受益家庭逾116戶、212人次，29日受邀參加「桃園市政府聯合頒獻獎典禮」，由台塑企業總管理處高俊琦協理代表出席，接受市長鄭文燦頒贈感謝牌。

為了讓弱勢家庭兒童能獲得穩定照顧，自2015年起在台塑企業管理中心王瑞瑜常務委員同時也是王長庚公益信託主任委員指示下，台塑企業與王長庚公益信託、勤勞基金會先和新北市社會局合作推動「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」，補助家中有12歲以下兒童之弱勢家庭購買兒童就學及成長所需之用品費用。

由於辦理成效良好，因此，自2019年下半年起再擴大到桃園市、高雄市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣及嘉義縣共7個縣市，截至2021年全台累計捐助5023萬元、受益6413人次，其中2019年~2021年共捐助桃園市弱勢家庭485萬元，受益394戶、732人次。

王長庚公益信託於2002年由台塑企業創辦人王永慶先生成立，成立至今持續與政府和其他民間團體合作，推動多項社會弱勢關懷方案，如「偏遠地區英語能力提升計畫」、「弱勢家庭國中生營養早餐」、「失親兒助學金」與「國中技藝教育扎根計畫」等項目，致力於使生活周遭有需要的族群皆能獲得妥適照顧。

王瑞瑜瞭解到當家中失去重要親人時，對於需照顧幼子的 家長或親屬而言，會產生很大的身心與經濟壓力，若能及時提供協助，將有助於降低這些家庭破碎的機率，並逐漸回復到生活正軌，讓孩子能穩定就學。因此，從2012年開始與「失親兒基金會」合作，提供十八歲以下父親或母親過世之孩子「助學金」補助，幫助他們? 順利完成學業，同時減輕家長的經濟負擔，截至到今年底，已幫助15800人次、投入4740萬元。