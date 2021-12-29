陳育賢／竹市報導

宣布不選大新竹市長的林智堅29日再談竹竹併議題，他說，這次推動竹竹併與地制法修正的過程，就像1面照妖鏡，讓所有妖魔鬼怪一一現形，他也砲轟朱立倫沒有權利也沒有資格，為了黨的利益而阻礙竹竹合併升格。

國民黨已經要求民進黨把地制法這個法案，不要再送進立法院，他要請大家仔細想一想，如果大家都覺得不論國土劃分、行政區域劃分、財政收支劃分法需要去討論，那麼你怎麼可以要求人家不要把地制法送進立法院討論，把地制法送進立法院不就是希望大家可以好好討論嗎？

林智堅說，如果在野黨認為地制法、竹竹併應該好好討論，那就應該要送到委員會，讓立法委員好好來審查，現在已經付委了，但國民黨卻要求民進黨這個法案不要送進來。

從這就可看出來，國民黨就是政治考量，他們擔心，竹竹合併升格之後，對他們的選情不利，因此想盡辦法要來阻礙竹竹併。

他還是要提醒國民黨主席朱立倫，他這麼多天的談話，只有1件事說的是對的，那就是「林智堅選不選不重要」，這確實沒有錯，他選不選真的不重要，但是竹竹合併升格是新竹縣民、市民共同期待的，朱立倫沒有權利也沒有資格，為了黨的利益而阻礙竹竹合併升格。

林智堅更呼籲朱立倫，應該要帶領國民黨齊心好好來討論如何讓地制法的修正通過、讓竹竹可以早日合併升格，它是1個攸關國家產業戰略發展重要的議題，並且是與區域治理有關。

他說，如果朱立倫認為竹竹併沒有急迫性，那麼他要邀請朱立倫找個時間，在上下班時間來一趟新竹，從新竹縣開車到竹科看看，或者找個下雨天，從國道1號高速公路下來到竹科，朱立倫就會知道為什麼新竹市民、縣民這麼期盼想藉由升格帶來更多的資源與財源與完整的交通規畫、改造城市的規畫，讓大新竹人民創造的稅收能跟上人民所期待的生活環境。