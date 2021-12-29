F-35B隱形戰機

五角大廈說，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）已贏得近5000萬美元（近14億台幣）的合約，好為盟國的F-35提供「工程支援」。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）28日報導，五角大廈27日在新聞稿中說，洛馬將為未指明的對外軍售（FMS）客戶，提供F-35量身改型的設計及研製工程和相關活動支援。而五角大廈說，其中超過75%作業將在德州沃斯堡（Fort Worth）進行，而另外14%將在加州雷東多海灘（Redondo Beach）進行。

至於其他少量作業則會分別在佛羅里達州，馬里蘭州和紐約州等地完成。整個計畫預計要花5年，預料可在2026年12月完成。而F-35共有空軍使用的F-35A，陸戰隊的F-35B和海軍的F-35C等3款，其中F-35B和F-35C都能上航母。

分析認為，洛馬這次贏得的合約，可能是改裝如英國，或是義大利等盟國的F-35B。據洛馬官網說，F-35專案有8個國際夥伴，其中包括美、英、義、荷蘭、澳洲、挪威，丹麥和加拿大。而日本和新加坡等許多美國對外軍售夥伴，也正在採購F-35B。

英國原本有24架F-35B，但11月時，其中1架在從「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母上起飛後不久，便墜入東地中海，如今只剩23 架，而其中3架還在美國接受測試評估。

而義大利最初訂購了131架F-35，但2012年時，卻將訂單砍到只剩90架。其中60架是F-35A，另外30架則是F-35B，將由海軍和空軍平分，各得15架。

至於美國的另一盟友日本，則共採購了157架F-35，其中42架是F-35B。從2024年起，美國將開始交付F-35B。而在2022會計年度的預算案中，東京已提撥資金，將再採購4架F-35B。