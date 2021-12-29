元旦連假將至，桃園市龍潭警分局為因應連假出遊人潮，針對石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區周遭加強交通疏導，籲請用路人多加留意。

警方表示，國道三號新增設的高原交流道鄰近龍潭地區各風景遊樂休憩區及新竹縣台三線主要道路，民眾到訪可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西的市區，因為新的交流道就可以直接前往小人國、六福村、石門水庫風景區，為避免交通壅塞，警方將編派警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。

另外請民眾特別留意，元旦連續假期，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站http：／／www.motc.gov.tw查詢。

龍潭警分局分局長蔡啟仁特別呼籲民眾『多一點禮讓、行車更順暢』，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多利用規劃行駛替代道路等，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財務的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。