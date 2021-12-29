高雄市日前發生酒駕累犯者肇事造成一死三傷的慘劇，藝人宋少卿近期也因第五度酒駕被逮，酒駕刑罰議題再度被社會關注。國民黨立委林德福今天在立院司法法制委員會質詢法務部，認為應該提案修法公布酒駕累犯者姓名照片，以此嚇阻酒駕再犯，法務部次長張斗輝表示，會進行相關研議。

林德福認為，對於酒駕累犯者，應該比照《動保法》、《勞基法》、《兒少法》，公布當事人姓名、照片，影響他的名譽，藉此能夠嚇阻酒駕發生，維護用路人安全。張斗輝表示，這部分會進行相關研議。

林德福也指出，民意都希望能夠沒入酒駕累犯者的車輛，且近5年來酒駕致死奪走1000多條寶貴生命，酒駕上路猶如馬路未爆彈，應修重刑嚇阻。張斗輝表示，酒駕相關刑度在2019年修法時，立法理由就提到酒駕致死是可以以殺人罪論處；至於要不要沒入，已經有相關研議，刑法上雖然沒放進去，但是刑法的沒收可以以個案決定去進行。

林德福也提出對酒駕累犯者「鞭刑」的建議，他說他徵詢周邊民意，99.9％都支持，應該順從民意，修法納入鞭刑。張斗輝說，鞭刑通常是在伊斯蘭教國家，還有新加坡等等，多數國家沒這樣的規定，這部分已經有徵詢過學者專家，一般都是持保留態度。

林德福也追問，如果發動酒駕鞭刑公投呢？張斗輝說，這是可討論議題會帶回去研議。

對於酒駕相關修法，張斗輝表示，會跟其他主管機關溝通，目前已經在規劃近日內就相關議題採取該修法就修法，該精進作為跟配套措施也都會去做，「會窮盡一切方法與防治措施。」