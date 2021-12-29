酒駕衝撞影片曝光！ 高雄男逆向撞爛檳榔攤釀1傷（翻攝記者爆料網）

高雄市仁武區28日深夜再發生一起酒駕肇事，據了解，21歲吳姓男子酒後駕車行經八德中路與八德南路口，先撞噴女騎士，接著失速逆向撞上檳榔攤還害女員工受傷，所幸兩人送醫後均無生命大礙。稍早肇事撞上檳榔攤的畫面曝光，可見吳男的轎車失去方向亂撞，相當危險。

透過稍早曝光的監視器畫面可見，一輛白色轎車因駕駛酒後無法正常駕駛沿路亂撞0，最後失速逆向撞上檳榔攤，撞擊瞬間店面、車殼碎片四濺，也因車速過快輪胎在地面擦出爆量火花，該車主還不慎撞上附近住處的瓦斯管線，引發瓦斯外洩。

警方調查，吳姓男子28日深夜11時35分，酒後駕駛自小客車行經高雄市仁武區八德中路與八德南路口，因閃避機車騎士，逆向衝撞檳榔攤，撞斷仁武區八德中路51號住家瓦斯管線，造成瓦斯外洩。

警消獲報趕到現場，將擦傷的檳榔攤女店員送榮總治療，無生命危險，經將吳嫌帶返派出所，經酒測為0.52mg／l，超過標準值，全案依公共危險移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，將會持續強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔查，杜絕酒駕，以保護用路人生命安全。

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