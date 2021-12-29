跨年之後，農曆過年也不遠了，在這段時間許多人會開時整理居家環境，也會開始計畫重新裝潢某些陳舊的區域，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，在規劃天花板格局時一定要特別注意，建議要有天池，天花板顏色和使用的吊燈形狀也有講究，還要注意不能有橫樑壓頂，才能營造出增旺家運的好風水。

▍1.天花板宜有天池

天花板的裝飾風格最好以簡潔大方為主，不要過於奢華，更不能設置得奇形怪狀，尤其不可存在尖銳的角。另外，天花板最好有一定高度，以不明顯壓頂為佳，如果該區域高度過矮，可以在布局時選擇中間高、四側低的格局，這樣天花板猶如一個圓形的「天池」一般，不僅居住者視覺倍感愜意，天池還聚水聚氣，十分有利於家宅運勢。

▍2.吊燈多為圓形

不論屋子是否向陽，室內光照一定要明亮舒適，所以天花板上的吊燈光照要好，形狀不能奇形怪狀，以圓形為佳。特別是臥室的吊燈，要簡單樸素些，才利於臥室休息的寧靜格局。而客廳吊燈可以選擇的稍微複雜些，這樣有旺於增旺人氣，但同樣切忌尖角過多。

▍3.天花板忌用暗色

從命理角度來看，天花板在居家中相當於「天」，天花板的顏色宜輕不宜重，否則人住進去就有「天地顛倒」、「頭重腳輕」之感。淺藍色的天花板，象徵晴空藍天，心曠神怡；乳白色的天花板象徵白雲朵朵，乾淨無瑕；還有淺灰色、淡黃色等都可以選用，給居住者們一種雲淡天高、輕鬆明快的感覺。

▍4.天花板忌橫樑

橫樑壓頂在居家環境格局中乃大忌，是很不吉利的，因為橫樑往往有「壓抑」的負能量，容易給處在橫樑下的人帶來精神壓力，會影響整個居家氛圍。長期在橫樑下受壓迫，人不僅自身感到壓抑，其運勢和健康還會受到影響。而且，天花板的整體形狀宜平整，不要專門設計得凹凸不平，更不能成傾斜狀。

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