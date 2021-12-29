我國羽球世界球后戴資穎本季表現出色，她目前將穩坐世界球后寶座來到200周，今年她於東京奧運、世錦賽奪下銀牌，雙雙打破職業生涯紀錄，而隨著世錦賽落幕，BWF除了回顧大會精彩好球外，也公佈了選手口中說出的勵志名句，戴資穎今年1月在IG寫下的一段話成為經典。

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🏸 #badminton 🗣 #yearinquoteshttps://t.co/nglEkBvd7V — BWF (@bwfmedia) December 27, 2021

年初戴資穎出征泰國公開賽，世界疫情非常嚴峻，她當時在IG說：「一天又過一天，即將到出發的日子，我準備好了嗎？我不知道，但一如往常會全力以赴，盡我所能努力。大家都二話不說要陪我出去，我不是應該更提起勁的努力，是，我會努力，直到最後，因為我是戴資穎，我永不放棄。」

最後的「因為我是戴資穎，我永不放棄」這句話感動無數球迷，如今成為BWF金句。而她真的沒有放棄，於泰國公開賽3站拿下1金2銀好成績，更為2021年寫下美好開始，接著她在東京奧運頂著球后頭銜一路過關斬將，可惜在金牌戰敗給大陸好手陳雨菲，但銀牌仍創下個人紀錄。

奧運後戴資穎未像其他台灣好手一樣征戰各國，選擇休息加備戰年末世錦賽，接著她睽違四個月重出江湖，毫無意外闖進金牌戰，可惜對上日本好手山口茜狀況不穩，以14：21、11：21輸掉，不過銀牌同樣創下個人最佳，並追上陳鋒、鄭韶婕1999、2011年創下的紀錄。相信2022年戴資穎會再創佳績。