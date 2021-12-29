漁人碼頭跨年煙火活動 淡水警交管、疏運資訊（警方提供／戴上容新北傳真）

「光耀新北1314就愛你跨河煙火」訂於110年12月31日在淡水漁人碼頭舉辦，現場有在地藝文團體接力演出外，最矚目的活動焦點為13分鐘高空煙火秀，可視範圍長達1公里，淡水及八里沿岸都有觀賞區。其中八里左岸、13行文化公園、淡水金色水岸沿線及漁人碼頭等地點都有絕佳的視野，預計將吸引眾多遊客前來參與活動。

淡水警分局建議參加活動民眾多善用大眾運輸工具由捷運紅樹林站轉搭乘輕軌列車或淡水站轉搭乘紅26公車前往，也可以從淡水捷運站步行金色水岸欣賞淡水河畔的景緻及遊憩，沿線往漁人碼頭(3.6km)途中也有淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭(1.8km)、觀海長堤賞鳥區(2km)等觀焰地點觀賞美麗的高空煙火。

自行駕車民眾請行駛淡金路、接濱海路前往漁人碼頭，以避開中正東路及中正路壅塞路段。漁人碼頭活動會場內停車空間有限，啟動滿場機制時，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場、中正路2段及濱海路3段兩側道路供作臨時停車。

活動結束時，車輛請由第2出口出場並一律行駛觀海路-淡海路-中正路-濱海路-淡金路離開。請民眾配合警方交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓活動行人，警方將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。