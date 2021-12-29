基隆過港幼兒園老師胡慈恩從小立志成為老師，希望家境平窮的小孩，也能受到完備教育。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆過港幼兒園老師胡慈恩為幼兒教育付出許多心力，今年獲全國SUPER教師獎「幼兒園組」首獎。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆過港幼兒園老師胡慈恩從小立志成為老師，希望家境平窮的小孩，也能受到完備教育，迄今已任教5年半，除經營園內課程、規畫多元學習環境外，更擔任薪傳、輔諮老師，為幼兒教育付出許多心力，今年獲全國SUPER教師獎「幼兒園組」首獎。

胡慈恩表示，她就讀小學六年級時，擔任過補救教學志工，當時輔導一名男孩因家境貧困沒有讀幼兒園，爾後又因父母工作繁忙，沒有時間關心其功課，導致學業一落千丈，當下意識到社會上有許多小孩因無法受到良好教育，導致課業跟不上學校進度、對唸書失去興趣，擔心這樣的情況持續惡化，便從小立志成為教師，盼能改善環境。

她長大後，努力取得幼兒教育及特殊教育學歷，進入基隆過港幼兒園服務，至今已5年半，除了在園內與老師們用心經營課程，也積極擔任薪傳教師輔導初任教師，並身兼基隆輔諮老師，更曾至廈門進行台灣幼兒園課程分享，為幼兒教育發揮正面力量。

近年來，胡慈恩運用探究式課程設計，規畫豐富多元的學習環境，讓孩子可以在自主及開放的學習環境中勇於探索，習得各項生活技能、知識，以及對生活的態度，曾獲「Best Education 全國學校經營與教學創新獎」特優、優等肯定。此外，她也持續針對特殊生尋求各方資源、進修，時常配合家長及園內伙伴共同研擬學習策略，讓特殊孩子敞開心房。

胡慈恩今年代表基隆市角逐全國SUPER教師獎，獲「幼兒園組」首獎，她說，將持續為幼兒教育努力，並期許自己成為「成長型老師」。全國SUPER教師獎辦理邁入第19年，這次由各縣市教師工會推薦52人，另邀請媒體、非營利組織及關心教育的社會人組成29位評審團，逐一訪視後，最後從幼兒園、國小等7組，選出各組首獎。