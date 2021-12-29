台灣動物緊急救援小組志工在現場另尋獲2隻倖存幼犬，緊急帶回動物醫院安置，暫無生命危險。（台灣動物緊急救援小組提供／林雅惠傳真）

高雄市美濃區發生一起疑似民眾不滿狗媽媽常追車，竟將其生下的4隻幼犬扔下大排水溝，台灣動物緊急救援小組昨天獲報後趕往現場救援，無奈其中2隻幼犬因天寒失溫淹死，現場另尋獲2隻倖存幼犬，緊急帶回動物醫院安置，暫無生命危險，救援小組痛斥行兇者太冷血，表示「會有報應」，其行徑已違反動物保護法，將受到法律制裁。

台灣動物緊急救援小組昨天接獲通報，指在高雄市美濃區平五街一處草叢，有一隻狗媽媽生下4隻幼犬，在荒野挨餓受凍，又疑似因狗媽媽常追車惹怨，遭狠心民眾將牠所生的4隻幼犬扔下大排水溝，救援小組趕赴現場救援，其中2隻幼犬已不幸失溫死亡，另2隻倖存幼犬被帶回動物醫院安置，無生命危險。

台灣動物緊急救援小組志工在現場花一番功夫，用長竹竿和樹枝從大排水溝中，撈出2幼犬屍體，將牠們帶回火化；救援志工痛心難過，自責晚到一步，也斥行凶者太冷血，「會有報應」。

根據附近居民表示，狗媽媽疑似因常追車惹怨，氣憤民眾揚言「要把狗處理掉」，沒想到竟狠心把4隻幼犬全部扔下大排水溝中，任其自生自滅。

台灣動物緊急救援小組獸醫師趙士雄說，目前美濃山區天氣寒冷，入夜後氣溫更低，小狗遭丟入水溝後，短時間內就會失溫昏迷，最後必定被淹死；另2隻倖存幼犬目前身體狀況大致良好，已用電毯保暖並補充水份及營養，暫無生命危險。

台灣動物緊急救援小組表示，故意將狗扔入大排致其死亡，已違反動物保護法，可處罰行為人2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰金；呼籲民眾對流浪動物多一些包容，以免觸法。