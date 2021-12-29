大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝）

台灣藝人王力宏日前遭前妻在微博上爆料私生活淫亂後，公開發文稱將暫別演藝圈。王力宏事件今天在國台辦記者會上，也成為台媒的提問焦點，詢問大陸是否會懲處王力宏？是否會被列入劣跡藝人名單？大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸一向支持、鼓勵兩岸文化交流合作，希望赴大陸發展的演藝人員都能做到德藝雙馨，對於一些涉及個別人的個別事件、個別情況，「大陸更看重的是公德，而不是網上其他方面的一些說法。」

過去一年以來，大陸連出重拳、公布各種規定整頓娛樂圈，希望營造風清氣正的環境，許多因為逃漏稅、涉及性交易的明星藝人因而被列入「劣跡藝人」名單，大小螢幕都被封殺。台灣藝人王力宏離婚後被前妻踢爆婚外情的內幕，優質偶像的人設也一夕坍塌。外界好奇，王力宏會不會被大陸廣電主管機關拉黑？他以後還有機會到大陸發展嗎？

馬曉光表示，大陸支持兩岸文化交流的政策沒有改變。對於在大陸進行的營業性演出活動，有關部門一貫依法依規管理，為的是引導更多內容健康、積極向上的文化產品進入市場。同時，大陸鼓勵支持演藝人員自覺弘揚行風藝德，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養，樹立良好社會形象，做德藝雙馨的文藝工作者。

台媒追問，王力宏事件發生後，被指控涉及營銷、控屏和操縱輿論，大陸知名時事名論員胡錫進發文稱，「王力宏在大陸的豪華存在基本結束了」，請問這是否也是官方態度？

馬曉光強調，「不能把個人網上的說法當作官方態度。」對於兩岸文化交流合作，大陸一向持支持、鼓勵態度。「對於一些涉及個別人的個別事件、個別情況，我們希望來大陸發展的演藝人員都能做到德藝雙馨。我們更看重的是公德，而不是網上其他方面的一些說法。」

還有台媒追問，王力宏事件難得引起兩岸網友砲口口徑一致，共同撻伐王力宏的渣男行為，還有網友調侃，「力宏共識」取代「九二共識」，請問國台辦怎看這次兩岸網路氛圍？

馬曉光無奈苦笑稱，「我非常理解王力宏先生來自台灣，所以你們（台灣媒體）對他們的格外關注。坦率的講，我該講的立場都表明了，不應該拿一些網路上的網言網語，讓發言人來做評判，‌‌這個問題，我想就‌回答到此就可以了。」