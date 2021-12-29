美國證券投資公司Wedbush表示，受惠於中國市場的強勁需求，以及美國和德國新廠啟用帶來的效益等因素，2022年電動車大廠特斯拉股價可望再漲3成。

Wedbush知名分析師Daniel Ives在報告中指出，他預期明年零組件短缺的情況將有所緩解，讓特斯拉更能滿足中國市場不斷升高的需求，而在德州奧斯汀和德國柏林的新工廠加入，應能緩解全球生產瓶頸。

Ives表示，看多特斯拉股價表現的關鍵仍是中國，我們預估中國市場將占特斯拉2022年交車量的40%。Ives並重申特斯拉股票「優於大盤」的評級，並維持目標價為1400美元不變，意味較現在還有3成的上漲空間。

Ives預估到2022年底，特斯拉年產能將達到約200萬輛，優於目前的約100萬輛，再創新高記錄。

周二特斯拉股價下跌0.50%，結束連漲4天的升勢。

雖然執行長馬斯克自11月初開始出售持股套現，以及拜登總統的大規模社會與氣候支出法案卡關，導致近來特斯拉走勢踉蹌，但今年以來特斯拉的股價表現仍然非常出色，截至本周一，特斯拉累計上漲55%，帶動其股票市值突破1兆美元大關。

馬斯克上周在推特上表示，售股10%的目標已「幾乎完成」。

另一方面，Argus Research周二將特斯拉目標價從1010美元調升至1313美元，並重申「買進」評級。該研究公司形容特斯拉是電動車製造產業「毫無異議的領導者」，即使面對日益激烈的競爭。