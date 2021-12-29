台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）秉持著「生活大小事都是momo的事」的理念，致力滿足消費者全方位生活需求及便利購物體驗，旗下通路momo購物網積極落實全品類均衡發展，並同步揭曉2021年十大品類熱銷冠軍，自站內數百萬件商品、千萬筆訂單中，綜合銷量與銷售額等排名，評選今年入圍的十大品類熱銷冠軍商品。

綜觀momo 2021年十大品類熱銷冠軍，疫情加速驅動無接觸購物，網購成高回購性日常備品的重要購買管道，如尿布、日用清潔、臉部保養、保健食品等商品。

今年市場上熱門商品「Apple蘋果」iPhone新機、「KLIM克寧」首款助眠商品晚安奶粉也展現高人氣。

零接觸支付風潮則帶動票券買氣飆升，「麥當勞」餐券首度衝上榜。momo站上豐富多元的商品選擇推動會員回購時間縮短11%，客單價年增率成長15%，顯見會員黏著度持續提升。

ARIEL洗衣膠囊挾升級配方、人氣口碑連續3年上榜，一顆解決抗菌、深層去漬、抗氧化抗臭三大洗衣難題，累積狂銷近5000萬顆。

品牌的知覺品質更是站穩熱銷榜的重要關鍵。Apple蘋果屢登世界最有價值品牌之列，其商品iPhone更是每推新機即掀起死忠粉絲的換機潮。今年人氣機種單月最高銷售2000台。

瞄準現代人普遍睡不好的困擾，奶粉指標品牌KLIM克寧首次添加可幫助入睡的珍貴芝麻素精華，推出之新產品晚安奶粉成消費者選購寵兒，單日最高熱銷逾4000罐。

熱銷精華液「LANCOME蘭蔻」小黑瓶人氣高居不墜，加上口罩保養需求助攻，連續2年入榜，今年更繳出雙11單日狂銷近5000瓶佳績。

疫情時代人們學習與疫情共處，預防保健成新全民運動，榮獲SNQ國家品質標章認證的「大研生醫」德國頂級魚油廣受消費者滿分推薦，雙11當日即狂銷近6000瓶。

日本產院NO.1之選「幫寶適」一級幫紙尿褲，超吸收、超透氣等六大優點溫柔呵護寶寶肌膚，momo下單日本原裝一鍵送到家，雙11期間每0.9秒賣出一箱。

疫情養成國人自煮風氣，要端出美味料理少不了優質鍋具的助攻，momo獨家款「Tefal特福」星鑽系列鍋具以專利Power Glide不沾塗層處理，居家自煮也能優雅輕鬆上菜。

疫情時代下清潔需求攀升，時刻維護住宅清潔的神隊友Roborock石頭科技石頭掃地機器人深受消費者喜愛，還可透過APP隨時掌握清潔狀況。

「麥當勞」餐券在零接觸支付風潮中「疫」軍突起，消費者不僅看好全台兌換店點林立優勢，加上momo不定時優惠活動催化，衝進熱銷商品榜。

兼具防水、防滑及耐穿特性的「Timberland」經典鞋款6吋防水靴實穿性佳，其獨特又不失古典的款式，加上大典亮眼的經典小麥黃更是人氣歷久不衰的關鍵。