教育部體育署29日辦理110年度體育逆光飛翔天使宣傳影片首映暨專書發表會，邀請4位2020年總統教育獎體育類獲獎選手，拍攝紀錄影像，透過他們的人生經歷，克服環境的困境，不論是面對家庭困境或身體障礙，經歷比同儕更嚴厲的挫折挑戰，展現永不放棄的運動精神。

高雄大灣國中的孫翊倫，因為罹患罕見疾病，國一的他只有100公分高，脊椎彎曲達70度，因胸腔受到嚴重擠壓必須靠游泳來擴胸，避免器官壓迫致命，即便如此孫翊倫仍相當樂觀進取。孫翊倫最大願望是，如果生命還能有明天，希望自己能從事電腦程式設計，發明出一套協助肢體障礙者的生活輔助系統。

來自國立體育大學的羽球選手沈彥汝，從小耳朵聽力就出現聽力障礙，直到3歲才叫出人生第一聲「媽媽」，戴著助聽器的沈彥汝，小時候因為常聽不清楚，加上個性特別內向，不太敢開口說話，但在同樣熱愛羽球運動的媽媽鼓勵下，加入高雄獅湖國小的羽球隊，靠著對羽球的喜愛，家人及教練的細心栽培指導，不但成為首名晉級甲組的聽障選手，更拿下聽障羽球錦標賽雙金，小小年紀就坐上球后的寶座。

出生於台東縣長濱鄉阿美族的胡鑫，目前就讀於南投旭光高中。從小因父母離異，由阿嬤帶著她和哥哥投靠在仁愛鄉工作的姑姑。身材瘦長的胡鑫，因身材條件佳加上辛勤的苦練，經常於全中運及多場國外比賽奪獲佳績，還是高中生的胡鑫，現已拿下亞東盃空手道比賽的金牌，期望未來再以更優秀的賽事成績，來回報一路支持自己的阿嬤與姑姑。

單親家庭長大的柔道林崇佑，從小由阿嬤帶大，國中進入台東體中後，由教練蔡宜芳教練與陳佳峰提拔訓練，征戰過多場國內外賽事。而林崇佑人生轉捩點的賽事，是2019年世青少賽擊敗日本選手佐藤優磨，成為台灣首位世青少柔道奪金選手。

台灣、泰國混血的林欣卉，從小父母離異，因而養成她積極、獨立的性格。小學時離開泰國、來台生活的她，起初因語言隔閡無法融入的校園生活，透過加入足球隊找到歸屬感，更發揮異於常人的運動天賦，於國三時就跳級入選成人國家隊，更在2018年亞運踢入4強，她說，未來她想前往日本深造，並幫助更多像她一樣的人。

110年度體育逆光飛翔天使宣傳影片主角游泳孫翊倫（左起）、柔道林崇佑、空手道胡鑫、足球林欣卉。（體育署提供）