海軍籌建「新一代飛彈巡防艦原型艦」全案延宕。預算書指出，因中科院迅聯專案科研進度延緩1年，尚無法簽署全案委製協議書執行，預算今年報繳1億6000萬元，明年僅編列508萬元的作業費，也代表規畫建造4500噸軍艦的計畫，進度相當不順利。海軍參謀長蔣正國表示此案沒有要停，因科研項目需要再精進，原研發被動式相位陣列雷達，海軍希望採主動式雷達。主席立委陳以信裁示全數凍結，在提書面報告經同意後才能解凍。

蔣正國說明，被動式相位陣列雷達，是10年前提出的案子，當時的技術水準確只能研發被動式的，現在則是以主動式為主，海軍為因應後續作戰需求，希望採主動式雷達，採40年全壽期。

中科院長張忠誠則表示，新一代巡防艦的科研案就是「迅聯專案」，此案之所以延宕，是因為中科院對美採購MK41垂直發射系統延遲1年，因此全案延後1年，研發的戰鬥管理系統、3D被動式相位陣列雷達，都已全部完成。

另張忠誠則說，中科院研發的雷達沒有外傳所謂「過大」問題，海軍自己也裝到艦上並與美國戰系構連運用，沒有延誤。他說，中科院已多次澄清，此型雷達是針對當初近岸巡防艦來作的，沒有過大，符合規格，只是現在研發的被動式雷達，海軍主動定3D相位陣列雷達，也剛在今年作完測評，明年才會陸續安裝到艦上，主動式的固定雷達現也寫了研發案自己作，並沒有延誤。表示，海軍的需求，中科院必須努力達成，海軍認為有些地方還要再精進，中科院會加緊腳步建案來作。

蔣正國說，「新一代飛彈巡防艦原型艦」沒有要停，後面建案還在評估，海軍會按國軍建案投資規定辦理，希望明年能作定案，構型還在評估，沒有定案。