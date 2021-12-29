有「警界奧斯卡」獎的「國家警光獎」日前頒獎，新北市警察局在四大團體獎項中全都拿下第一名，個人獎部份更是每個獎項目都獲得名次，新北市警察局長黃宗仁及團隊今在市政會議獻獎。新北市長侯友宜說，治安沒有永遠的勝利，只有持續努力，守護市民安全，捍衛新北市的治安，才是最終目標。

新北市警局表示，新北市在團體四大獎項通通摘下第一名，分別是「偵查犯罪類」、「預防犯罪類」、「改善交通類」、「綜合規畫類」。

其中在綜合規畫類，新北市警局首創「新北市疫調分析中心」，更投入200名刑事人員及16個分局1106名警力，共同執行「精準疫調」任務，比照重大刑案規格，結合傳統訪談與鷹眼監視器、通聯紀錄、實聯制紀錄，成功尋回814名失聯確診者，有效控制嚴峻疫情。

在個人組部份，鑑識中心警務正陳福振拿下「綜合評量類」第一名；淡水警分局中正路派出所警員張詩永在「查緝毒品類」獲得優等獎；刑事警察大隊偵五隊分隊長林威良獲得「反黑肅槍類」第二名；新店警分局偵查員游斯凱獲得「打擊詐欺類」優等；板橋警分局防治組警員王閔南在「綜合評量類」拿下優等獎

侯友宜說，謝謝黃局長帶領的警察團隊，能得到「國家警光獎」這個最高榮譽，「只要你敢來新北犯案，我就一定抓到你」，他也要求，要持續降低犯罪率，有效提升破獲率。

黃宗仁也說，這些獲獎獎盃，是新北市8000警察弟兄們的努力付出，他們用生命去保護市民生命，他們才是維護新北市治安真正的無名英雄。