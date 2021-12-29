台灣之星表示，自2014年開台以來，除長期專注電信本業經營外，也持續關注並致力全球氣候變遷及節能議題，透過穩定、優良的通訊建設及推動永續性產品等實際行動，落實且善盡電信業的環境關懷企業社會責任，優先採購可回收、環境友善並具「環保標章」及「節能標章」認證的綠色產品，總金額已累積逾2.9億元，連續8年獲得臺北市環保局頒發「綠色採購績優單位」。

新冠肺炎疫情全球爆發，為各國社會、企業及個人生活都帶來了巨大轉變，也讓聯合國2015年通過的「2030永續發展目標」遭遇到前所未有的逆轉，疫情帶來的不只是健康危機，同時也是永續發展危機；面對這樣的改變與挑戰，各大企業紛紛開始重新審視內部永續管理方針、擬定出更符合現況的發展策略，以達成企業及環境永續經營的目標。

台灣之星積極導入數位科技以建置完善e化作業流程，鼓勵用戶使用數位自助服務管道，如：網路門市、官方APP等，目前電子帳單使用率已突破九成，大幅降低紙張的使用；並在全台實體門市設置專門的環保回收箱，用戶可將不使用的舊手機、舊電池等會造成環境污染的電子廢棄物帶至門市妥善處理，總計已回收超過6500件。不論對外或對內，都致力將永續發展理念注入品牌、員工及用戶生活之中，全方位打造綠色企業體質，不僅為地球善盡一份心力，更展現企業推動永續經營的決心。

台灣之星總經理賴弦五表示，在企業社會責任方面，台灣之星打破多數人認為只有獲利穩定的大公司才有能力投入的傳統觀念，秉持『回饋社會應該是惠而不費的，隨時都可以開始』理念，從開台初期的經濟責任階段就著手規劃，在不影響企業營運的前提下以高效益的方式進行。

賴弦五指出，隨著現代科技日新月異及高度都市化等因素影響，地球環境正面臨著許多問題及挑戰，讓許多企業已逐漸意識到永續發展的重要性與急迫性，從永續發展三大核心面向—環境、社會、經濟—積極投入產業的綠化與制度的調整，台灣之星長期投身環境保護議題，透過綠色採購、綠色通路及e化流程等實際作為鼓勵用戶及員工與我們一起實踐，共同找尋有助環境永續發展的解決方案。未來，台灣之星仍將持續發揮我們的核心技能，推動永續理念成為這個地球所有公民的必修課，一起共創綠色未來。