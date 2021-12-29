漢翔廠房氣爆，中市勞工局：如查違法，將要求停工改善並開罰。（民眾提供／盧金足台中傳真）

火災鑑識人員中午進入漢翔調查。（盧金足攝）

漢翔台中水湳廠29日發生粉塵爆炸，造成1人重傷命危，6人輕傷送醫，台中市府勞工局表示，台中市勞動檢查處已派員實施檢查，如查有違反《職業安全衛生法》，將要求漢翔停工改善並開罰。

台中市漢翔水湳工廠，今天上午十時廠內的8號棚廠鉗工作業區集塵區，發生粉塵氣爆上，造成7名員工灼傷送醫，其中1人命危，6人輕傷。

勞工局指出，漢翔航空工業8號棚廠鉗工作業區的集塵區，今日上午發生粉塵氣爆意外，消防局獲報後立即趕往搶救，並進行人員疏散及滅火。

經查該作業區從事鋁合金切割，消防局通報1人遭倒塌牆壁壓住不幸OHCA，另有1人臉部手腳一至二度灼傷，其餘5人輕傷，均已送醫救治，意外發生原因由消防局鑑定中。

勞工局表示，台中市勞動檢查處已派員實施檢查，如查有違反職業安全衛生法，將要求漢翔停工改善並開罰，同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，持續提供受災者協處關懷，此案也將列為防災宣導案例減少相關意外。