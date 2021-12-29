今天上午，大陸國台辦舉行今年最後一場新聞發布會。發佈會一開始，發言人馬曉光安排三家大陸官媒提問兩岸關係的回顧與展望。中央廣播電視總台央視海峽兩岸記者提問，「請介紹2021年兩岸人員往來和各領域交流情況」，馬曉光提出4大特點，並呼籲民進黨當局停止干擾阻撓兩岸民間交流，讓大陸駐台的媒體記者正常輪換；但是對於大陸暫停居民赴台個人遊試點何時可恢復，馬曉光歸咎於民進黨上台後，拒絕承認體現一個中國原則的「九二共識」。

馬曉光表示，雖然受疫情因素和民進黨當局人為設置障礙的影響，今年兩岸人員往來仍然無法恢復正常，但大陸促進兩岸交流、深化融合發展的努力沒有停，兩岸同胞走近走親的熱切願望沒有減，兩岸民間各領域交流合作沒有斷，並呈現出一些新的特點：

一是新時代新征程帶來兩岸同胞心靈契合新氣象。今年是中國共產黨建黨100週年。許多台灣同胞出席慶祝中國共產黨成立100週年、紀念辛亥革命110週年等重大活動，參加相關主題交流參訪活動，對中國共產黨的初心使命、奮鬥歷程和光輝成就有了更深刻認識，對實現祖國統一和中華民族偉大復興充滿信心。許多在大陸學習、工作的台胞積極參與助力鄉村振興、支教義診送醫、援助受災民眾等志願服務。眾多台灣藝人踴躍發聲，致敬戍邊英雄、力挺新疆棉、為河南水災捐款，國慶期間祝福祖國繁榮昌盛，表達了廣大台灣同胞的心聲。

二是台灣同胞同等待遇相關政策落地落實取得新成效。更多台灣同胞來大陸築夢、圓夢。今年有20名台灣文藝家、作家首次作為正式代表參加中國文聯、中國作協全國代表大會。13名台胞成為中國文聯有關文藝家協會新會員。8名在閩台胞獲評福建省非物質文化遺產代表性傳承人。棒球運動員李宣澤成為首名獲得大陸運動員技術等級證書的台灣運動員。又有不少台灣專業人士來到大陸，從事科技、教育、鄉創鄉建等工作。目前已有2000多名台灣教師在大陸高校任教。越來越多台灣同胞在大陸找到了自身發展的舞台，加入到實現兩岸融合發展的進程中。

三是兩岸交流活動依然精彩紛呈，新媒體傳播效應顯著。海峽論壇等一大批兩岸品牌交流活動繼續舉辦，兩岸同胞參與熱度不減。各種主題的「雲端會議」、影像文化周、研習營、線上大賽、網絡直播等活動突破疫情阻隔，台灣各界實際參與人數和線上可及人數大大超過傳統交流模式。成千上萬從未來過大陸的台灣同胞特別是青少年學生，通過線上方式首次參與兩岸交流活動，留下美好印象。

四是在大陸工作、學習、生活的台灣同胞已逐漸成為線下兩岸交流主體，青年日益成為兩岸融合發展的主力軍。一年來，各行各業越來越多的台灣同胞積極參與兩岸各領域交流，分享親身經歷和成功經驗，講述來大陸追夢圓夢的精彩故事，呼籲兩岸同胞和衷共濟、共謀發展。一批在大陸工作的台胞獲得省、市級五一勞動獎章、青年五四獎章和「三八紅旗手」稱號。前不久在廈門舉辦的第十三屆海峽論壇上，3名台灣青年分享他們在大陸打拚成長的故事和心路歷程，真實生動、精彩勵志，引發了兩岸民眾的高度關注和年輕朋友們的強烈共鳴。

馬曉光表示，新的一年，大陸將持續推動兩岸交流交往，深化兩岸融合發展，促進兩岸同胞凝心聚力，共同開創美好未來。「需要指出的是，台灣方面禁止大陸居民赴台交流已近2年，早已不合時宜，應當盡快取消。民進黨當局應當正視時代發展潮流和要交流、要合作、要發展的主流民意，停止干擾阻撓兩岸民間交流。」

本報記者追問，發言人剛才呼籲民進黨當局停止干擾、阻礙兩岸交流。但其實在更早之前，2019年8月大陸暫停47個城市居民赴台個人遊試點，請問什麼時候能解禁？也讓兩岸民眾和旅遊業者、航空業者有個盼頭？

「到底是誰在阻撓兩岸交流，答案很清楚，道理我們講過很多遍。」馬曉光回應，2016年以前，兩岸關係有過和平發展的局面，兩岸同胞在非常廣泛的範圍內享受到和平發展的好處。民進黨上台後，拒絕承認體現一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞兩岸互信互動的政治基礎，最近又不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重惡化兩岸關係局勢。在這種情況下，大陸民眾赴台旅遊意願減少，這是合乎情理的。

馬曉光指出，2020年疫情發生以來，民進黨當局單方面停止大陸居民正常赴台交流，比如一些大陸企業人員不能正常輪換，大陸駐台的媒體記者依然不能正常輪換。這顯然都是人為政治操弄。大陸再次呼籲民進黨當局應該也必須解除這些不合理的限制。

此外，台北市長柯文哲日前表示，和所有人都能合作，但假如講不對立場就會被綠營打成是「中共同路人」。現在「逢中必反」成為民進黨當局「主旋律」，面對這種情況，大陸要如何加強對台交流和信任？

馬曉光表示，民進黨當局在兩岸之間的所作所為，已經由柯文哲先生過去所說的「築牆」變成肆意煽動的「對抗」。他們到處製造「反中仇中」、「逢中必反」的政治民粹，捏造各種假信息攻擊抹黑大陸，動輒給台灣人士扣「紅帽子」，濫施「綠色恐怖」淫威，製造「順我者昌逆我者亡」的寒蟬效應，為其謀「獨」挑釁服務。他們自以為得計，但絕大多數台灣民眾不是「阿斗」，終有一天會在沈默中爆發。

馬曉光表示，隨著兩岸同胞交流往來的擴大和融合發展的深入，民進黨當局和「台獨」勢力操弄的政治戲碼必將灰飛煙滅。