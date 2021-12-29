新冠肺炎爆發至今，消防員肩負運送救護重擔，台北市為此自訂救護獎金核發原則，提供每案5000元獎勵金，今年5月後因件數暴增暫停發放，金額則改為中央版本、每案3000元，議員徐巧芯痛批台北市長柯文哲承諾跳票，苛扣基層辛苦錢。對此，北市消防局表示，出勤屬人事獎勵，難以動用災準金，即使願意挪錢補差額，但中央明定一案不得重複請領，望同仁體諒。

徐巧芯質疑，今年11月北市拍板5到9月的救護車防疫出勤獎金，會從「每案」改為「每趟」，金額也從5000元，改為中央版3000元，她痛批市府規範一改再改，也沒和基層溝通，甚至高喊中央怎麼發就怎樣發，無疑先斬後奏的假民主，柯文哲簡直言而無信。

消防員工作權益促進會會員代表楊適瑋怒指，獎金短少2000元，難免讓出勤人員內心有相對剝奪感，畢竟防疫當下大家都是正常出勤，對獎金沒有多想，沒想到明訂的獎金額度有落差，可能會短差到167萬，他認為修正規則時納入基層意見，才不會造成反彈。

「承諾跳票不能接受！」徐巧芯痛批，去年5月北市副市長黃珊珊聲稱從災害準備金挪用2779萬作為防疫勤務補助費，對象包括消防等多個機關，倘若預算真的不夠，為何不在今年9月討論追加預算時補進，相信議員都支持，結果追加20億後，卻又發生消防獎金調降的糗事。

對此，北市消防局副局長畢幼民坦言，今年編列的例行救護獎金為630萬，僅核發至4月，主因為5月時疫情升溫，整月金額暴增至700萬，統計至年底預估要籌措1990萬餘元，現有預算難以支應。

畢幼民說，考量中央日前頒布防疫工作獎勵金核發作業原則，規定單趟每載送1名病患核發3000元，載送5名以上以1.5萬為上限，雖然比北市自訂額少，但可避免經費不足、影響基層權益的狀況，因此會按規定申請。

外界質疑為何不挪用災害準備金補足差額？畢幼明解釋，災準金是用在災害應對，當時有提供消防人員入住警消救護加油站的補貼，但防疫獎金屬人事獎勵，非法定薪資結構，無法使用災準金，且中央規定申請補助後，不得以地方政府預算不足差額，意即一案不得重複請領。