《電纜股》華新調降元月不銹鋼內銷盤價 12:332021/12/29 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新(1605)今天開出明年元月不銹鋼盤價，考量下游客戶競爭力與縮短大陸鋼廠價差，304、316內銷每公噸調降3000元，也是今年4月後首度調降內銷牌價，外銷則視各市場做適度調整。 由於歐洲、美國、日本、韓國等國際鋼廠陸續開出平盤、高盤，加上鎳價維持在2萬美元，導致整體成本仍然處於高檔，但考量下游客戶競爭力及縮小與大陸鋼廠的價差，適度調降本次盤價。 中鋼1月內銷盤價 面臨降價 鋼價止跌 中鋼東和鋼鐵歡呼 #華新 #調降 #不銹鋼 #盤價 #下游客戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐興本周盤價 全面維持平盤 11:332021/12/27 財經 市況驟變 河靜鋼盤價喊卡 04:102021/12/14 產業特刊 《商情》降價求單 國內南部鋼筋連2跌 11:082021/12/16 財經 《鋼鐵股》鎳價居高難行 元月不鏽鋼有撐 13:072021/12/27 財經 中鴻元月盤價 內外銷全面調降 04:102021/12/25 證券．權證 盧秀燕送大禮！調降公托每月僅需負擔3000元 生育津貼增至2萬 10:232021/12/29 生活 愛買響應關稅機動調降 首波牛肉促銷滿額8折 21:062021/12/17 生活 中鋼內銷價 傾向開平低盤 04:102021/12/22 證券．權證 《鋼鐵股》跟進中鋼 中鴻明年1月內銷及Q1外銷價開低 12:162021/12/25 財經 權證星光大道－中國信託證券 中鋼 外資調節投信挺 04:102021/12/24 證券．權證 高收債題材不斷 進場時機到 04:102021/12/27 投資理財 財經熱門新聞 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 幹掉俄國！南韓搶第10大經濟體 台灣排老幾呢？ - 財經 陸兩巨頭太詭異 謝金河驚揭2大動機：散戶被遺棄了 - 財經 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 行員業績壓力大走歹路 永豐銀挨罰400萬元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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