華新(1605)今天開出明年元月不銹鋼盤價，考量下游客戶競爭力與縮短大陸鋼廠價差，304、316內銷每公噸調降3000元，也是今年4月後首度調降內銷牌價，外銷則視各市場做適度調整。

由於歐洲、美國、日本、韓國等國際鋼廠陸續開出平盤、高盤，加上鎳價維持在2萬美元，導致整體成本仍然處於高檔，但考量下游客戶競爭力及縮小與大陸鋼廠的價差，適度調降本次盤價。