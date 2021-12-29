浙江省消保委發佈「雙11」期間的平台直播消費體察情況，指出17位主播中近3成存在不合規現象，80批次直播商品中近4成不符合國家標準，並點名知名主播李佳琦，稱在其直播間內發現1批次商品標籤不規範。回顧稍早23日，浙江省消保委約談相關平台包含淘寶、拼多多、京東、快手、抖音等與主播，要求在28日前提交整改報告。

對此，李佳琦所在公司美腕上海網路科技公司表示，立即停止銷售相關商品，對庫存所有商品進行更改，更改完畢且經新一輪檢測後再上架。

據澎湃新闻引述浙江省消保委表示，從提交的整改報告看，平台與主播態度端正，提出的整改措施切實可行，針對性強。相關負責人表示，將根據提交的整改措施組織暗訪體察，監督落實到位，今後將對直播帶貨行業形成常態化動態監督機制。

針對主播的不規範直播和檢測發現不合國家標準的商品等，各平台也回應，通過停播，扣除積分、違約金等對涉事主播予以處罰，下架、封存不符合國家標準的商品，並設立先行預賠金，保障消費者退貨退款要求，並提出加強監管、提高商品品質等的改進措施。