公聽會邀集社區大樓及市場管理委員、主委等人。（陳慰慈攝）

新北市議員葉元之近期接獲多個社區陳情，民間清運公司的垃圾處理費暴增，最高收費甚至每公斤從4元漲到快10元，漲幅高達250％，環保局回應，12月開始已讓收運民生垃圾的民間業者優先進場，相信有助價格回穩，另協助社區與業者進行價格媒合，如社區仍無法接受，會再研議由清潔隊配合協助垃圾收運。

葉元之指出，之前焚化爐歲修、燒非洲豬瘟廚餘，導致焚化爐量能不夠，新北市民生加事業廢棄物垃圾一天超過3000噸，超過焚化爐負載量能，清運業者只將多的垃圾運到外縣市，但現在高雄等外縣市拒收新北市垃圾，清運業者即便收了社區的單，也找不到地方燒，所以放掉很多社區客戶，剩下客戶只能用漲價來因應固定的成本開銷。

葉元之說，如住戶不找清運公司，想要丟垃圾車，又得面臨垃圾車不夠、清潔人員不足的問題，衍生出圾大戰，要求環保局認真面對民生疾苦，一個月後提出書面計畫報告。

板橋浮洲合宜住宅管理委員江先生指出，民間業者收取處理費4年來從每公斤4.2元漲到7元；江翠重劃區住戶林先生抱怨，清運費從每公斤4.5元漲到7.5元，社區自2019年就希望環保局垃圾車能開到社區大樓B1收運垃圾，社區可使用專用垃圾袋，強調社區垃圾有壓縮冷藏設備，不用每天來收，但環保局卻以車道高度、迴轉空間等不夠為由搪塞。

新埔市場主委簡光宏則無奈表示，民間業者收取處理費從每公斤3.2元漲到5.5元，市場月付從16萬元暴增到23萬4000元，詢價其他業者價格也差不多，只能任由業者宰割。

環保局廢棄物處理規劃科長李勇敏說，盤點全市民間清運業者收運民生垃圾每天約220噸，全市3座焚化爐每天可燒2600噸垃圾，扣除清潔隊一天收1800噸垃圾，仍有足夠餘量協助清運業者送來的垃圾。

李勇敏表示，環保局垃圾處理費一直都是公開透明，每公斤3.2元到3.5元，12月起已讓收運民生垃圾的民間業者優先進場，相信有助於市場價格競爭並解決棄單問題，也會持續跟新北市廢棄物清除處理商業同業公會溝通及協助社區與業者進行價格媒合。