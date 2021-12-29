立法院外交及國防委員會日前邀請回台灣的駐日代表謝長廷列席備詢，但謝長廷卻請假缺席，讓外交及國防委員會召委陳以信不滿說「我沒准假為什麼沒來！」今（29）日陳以信在臉書發文，指出明天是本會期最後一天，他再度邀請謝長廷備詢，希望對方不要偷偷溜回日本。

明天是立法院本次會期的最後一天，外交及國防委員會除了將針對國防部公務預算進行審查外，陳以信也在臉書指出自己身為召委，還是再度邀請謝長廷來會備詢。陳以信說，這兩個會期謝長廷就算有返台，也以各種理由拒絕到會備詢，認為他非常不尊重外委會。

不過陳以信也表示再給謝長廷一個機會，邀請他明天針對「我國對日關係與福島五縣市食品進口爭議」向國人好好說明，說「千萬不要又偷偷溜回日本，然後突襲宣布開放福食進口了」。

本月23日，外交及國防委員會邀請外交部長吳釗燮及謝長廷列席，針對「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」進行報告，吳釗燮稱謝長廷因公回國，有行程無法更動而請假，不過陳以信質疑「我沒有准假為什麼沒來？」並說部長都來了，不解大使為何不出席。