近來高雄市長陳其邁發函給台電，要求捐助動物園建設經費8000萬，國民黨立委江啟臣痛批，台電累積虧損640多億，依法不能向股東發放股利，現在居然被高雄市政府當作提款機？

江啟臣表示，小股東連續16年拿不到一毛股利，陳其邁一紙公文就要到8000萬？台電根本是在拿民眾的錢來「進貢」給民進黨！

他指出，壽山動物園改建需要5億，高雄市政府只出5000萬，剩下4.5億全部來自國營事業和民間企業。試問，台電、中油、中鋼，國營企業的敦親睦鄰可以到這種程度嗎？

江啟臣直言，高雄市政府說這是因為台電在高雄有三座火力發電廠，對地方造成空汙，所以要發揮企業的社會責任，那也請台電用同樣的標準，來補助擁有全世界第二大燃煤發電廠的台中市！別跳過盧秀燕，獨厚陳其邁！

他強調，要支持地方建設，相比於高雄市政府在8000萬函文裡所說的「為帶給遊客全新的遊憩體驗，促成壽山動物園轉型成高雄遊憩新亮點」，我相信全國其他21縣市也有同等，或是更好的項目，包括侯友宜市長正在爭取，可以解決大淡水地區18萬民眾的淡北道路！

江啟臣認為，國營企業支持地方建設，大家都樂見其成，但請公開透明，用相同標準，不要虧損還沒打平，就用大筆經費來獨厚綠營執政縣市，自甘成為民進黨的提款機。