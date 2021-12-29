自新冠疫情暴發以來，如何做好防疫一直備受關注。大陸國台辦發言人馬曉光今天（29日）在例行記者會中表示，大陸今年迄今向台灣通報疫情達324次、分享新冠防治技術資料16次，同意台灣衛生專家參加世界衛生組織技術性會議20餘次，上海復星醫藥集團參與研發並獨家代理的BNT疫苗，本年度運抵台灣共計達1333萬劑。

馬曉光表示，大陸高度重視台灣同胞的生命健康福祉。台灣疫情發生以來，大陸方面及時啟動兩岸突發公共衛生事件應急通報機制，自2020年1月3日至今，通過兩岸醫藥衛生合作協議聯繫渠道向台灣疾控部門通報大陸疫情信息累計達324次，分享新冠肺炎防治技術資料16次55份，同意台灣地區衛生專家參加世界衛生組織技術性會議20餘次。同時，對在大陸居住的台灣同胞接種疫苗做出有序安排。據不完全統計，截至今年12月15日，已有17.7萬名在大陸台胞接種疫苗，累計接種約35萬劑次。

馬曉光表示，今年5月，台灣地區新一輪新冠疫情暴發後，大陸多次表示願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞應對疫情，積極推動向台灣民眾提供疫苗。包括向台灣同胞提供被世衛組織認可的大陸疫苗，支持上海復星醫藥集團參與研發並獨家代理的BNT疫苗服務於台灣民眾，上海、江蘇有關民間機構也表示願意向台灣同胞捐贈一批疫苗。積極考慮向台灣派出疫情防控專家、分享抗疫經驗並提供防疫諮詢等。

馬曉光指責，但民進黨當局出於謀取政治私利，不但對大陸的善意視而不見，甚至惡意污蔑大陸疫苗，粗暴阻斷大陸疫苗入島提供台灣同胞使用。

馬曉光表示，在台灣地區疫情肆虐、疫苗嚴重短缺、台灣民眾急盼接種疫苗的情況下，大陸對搭乘民航客運航班來大陸的台胞按有關政策在大陸接種疫苗作出妥善安排。經多方努力，上海復星醫藥集團供應台灣地區的第一批復必泰疫苗於今年9月順利抵台，9月22日，復必泰疫苗在台正式開始接種。截至目前，已實現共計14批次到貨約1240萬劑，12月底第15批次將抵台93萬劑，屆時本年度合計運抵島內1333萬劑。

馬曉光表示，兩岸同胞血濃於水。大陸將繼續秉持「像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞」精神，協助台灣民眾應對疫情，切實維護兩岸同胞生命健康福祉。