大廚郭主義因成為《型男大主廚》節目爆紅，錄影時一邊手腳俐落做出高難度料理，一邊還能幽默地跟眾人對談，讓他超有觀眾緣，還有了「古錐師」暱稱，郭主義也不時會透過社群分享生活點滴，跟粉絲們保持互動，沒想到他昨天(12/28)貼出一段影片，曝光家裡大爆炸，嚇到直呼要去收驚。

名廚郭主義家裡的廚房炸了！昨天他在臉書貼出一則圖文，表示家裡發生大爆炸，「保溫杯竟然爆炸噴到天花板」，瞬間發出了巨響，「嚇死寶寶了」，事發後家人們都不太敢靠近，只敢拿著手機開啟相機鏡頭，記錄下現場狀況。

7分鐘的影片中，場景是郭主義家裝置著不銹鋼系統櫃的廚房，桌面中央有一個橘色的保溫瓶，掌景者小心翼翼靠近，可見瓶子四周散布著不明食物渣，連高處的層架上都有噴濺食物的痕跡，現場看起來頗慘，有得收拾。

郭主義大廚後來找到了保溫瓶爆炸的原因，「千萬不要把紅棗，枸杞，當歸，青杞，泡在保溫杯裡太久會發酵產生爆開，好危險啊」，透露當下事發突然又發出超大聲音，女兒都被嚇傻了，「我古錐師愛（要）去收驚了！」，這段警世影片釣出金鐘視后鍾欣凌本人上線，忙安慰：「平安平安」，網友們也都看傻眼，但感謝大廚提醒，「謝謝分享，長知識了，郭師傅平安無事就好」、「太嚇人了！保溫瓶說明書有提到不能放的食材保溫，最好看說明書比較安全」、「上了一課，平安最好」。