吳宗憲現身當眾訓兒！斥祖宗18代無前科被毀 氣轟鹿希派「傻逼」：站路邊抽大麻被抓，丟臉！

藝人吳宗憲的兒子鹿希派（本名吳睿軒）26日被員警發現持有、吸食二級毒品大麻捲菸，隨即被逮，檢方複訊諭令鹿希派10萬元交保，吳宗憲當下既失望又火大，在臉書痛心要法官從重量刑，甚至揚言取消鹿希派專輯《P》發片記者會，但容易文創事後宣布鹿希派今（29日）記者會照常舉辦，但吳宗憲揚言不會參與，也讓這場專輯發表記者會恐失焦為鹿希派道歉記者會。

鹿希派今稍早穿一身黑現身，問到和吳宗憲關係？鹿希派表示爸爸很生氣，也對自己很失望，要鹿希派自己出來面對、好好承認錯誤，謝謝姊姊願意幫他。但因目前警方偵查不公開，等到之後事情調查清楚會跟大家一併說明白，對於讓大姊吳姍儒相當傷心，他表示自己也感到相當難過，也覺得相當不好意思，至於發片記者會照常舉行，他強調因作品包含許多人的心血在裡面，才按定原計畫舉行，並對自己的魯莽、無知判斷、浪費社會資源以及支持他的粉絲和家人道歉，但談到未來計畫？鹿希派表示，沒有明確方向，但仍希望仍朝音樂領域發展。

鹿希派一臉憔悴開道歉記者會。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

【LIVE直播】發片記者會照開！街頭呼麻遭逮吳宗憲氣炸大罵 鹿希派現身對外說明｜2021.12.29

記者會開始後不久，原本揚言不參加兒子記者會的吳宗憲自稱「路過」便站到兒子身邊拿起麥克風，表示要幫兒子親自主持這場道歉記者會，吳宗憲強調整個家族沒有任何人有前科，因此得對自己身為父母親的必須為兒子犯的過錯有所交代，但也不否認前來力挺兒子，畢竟是自己責任的一部分，更對鹿希派再三強調：「最恨的就是毒品」，也希望兒子能出面坦承面對一切。

鹿希派稍早現身。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

吳宗憲先前回應兒子鹿希派二度犯錯，要求從重量刑。（圖／中時資料照片）

吳宗憲沉重對鹿希派說：「你要學著對自己負責」，表示先前很猶豫是否要現身記者會，直言今天是很尷尬的發片記者會，沒有人有興趣問曲風的問題，吳宗憲雖然生氣，但仍給鹿希派一個大擁抱，表示自己沒辦法原諒兒子，痛罵：「在那邊吸大麻，幹什麼東西」。

吳宗憲和鹿希派在鏡頭前擁抱。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

記者會上，吳宗憲嚴肅要兒子還原涉毒當天狀況，反問他為何要在大街上呼麻？鹿希派還原經過，強調是無意中涉毒，吳宗憲反問，連他自己都因此得接受大眾的訊問，「這輩子最痛恨的就是毒品，你做什麼就認什麼」，表示看到自己孩子出事，是心疼又生氣。

吳宗憲親自現身，替兒子主持道歉記者會。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

吳宗憲表示除了要對所有人公開對道歉外，也希望兒子鹿希派能好自為之，但仍不忘幫兒子音樂作品宣傳，「想聽的就幫他聽一下」，也呼籲兒子若再稍微走偏就整個完蛋了，至於Sandy（吳姍儒）心情，吳宗憲說她第一時間氣瘋了，自責沒把弟弟帶好。

對於父親吳宗憲意外現身打氣，鹿希派表示沒料到他會現身，相信父親除了對他感到不捨之外，也是擔憂自己無法面對媒體，因此感謝父親對他做的一切，接著也強調音樂之路仍會繼續走下去，重新提及當晚事發始末，他再三強調當下真的不知道抽得就是大麻。至於將推出的專輯，鹿希派說這不只是他的作品，也包含很多音樂人的心血，因此，專輯還是會依照原計畫走完，鹿希派沉重說，希望以後會有人給我機會聽我的作品，「音樂我會做一輩子」。

鹿希派出道以來星路始終相當波折，2018年他更捲入恐嚇台北市政府案，當時他被PTT網友爆料在社群網站稱：「女友生病，要是沒好起來，我就做炸彈，炸台北市政府，全民賠罪」，事後吳宗憲坦言截圖照片中的人的確是他兒子，但他不打算求情，強調：「家法處理，我不會放過他的」，鹿希派之後在臉書發文致歉，表示沒考慮到自己公眾人物的責任，沒注意好言行，面對自己犯的錯會配合調查。

為此，吳宗憲曾代兒子宣布退出演藝圈，創下新人快閃在演藝圈只出道23天的紀錄，之後檢察官要求鹿希派寫悔過書，裁處緩起訴1年，且緩起訴處分書確定後6個月內支付公庫台幣50萬元，隔年鹿希派和吳宗憲一同參與台視紅白藝能大賞復出。

對於兒子如今二度犯錯，吳宗憲第一時間發黑白照片回應：「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任...是法律的部分，更是道德的最基本標準」，並坦言最不能原諒的就是愚蠢，請求從重量刑，更揚言以後不會再花錢金援兒子，父子關係看似降到冰點。

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