根據最新公布的證券監管文件，周二特斯拉執行長馬斯克已完成了與明年到期之選權擇相關的售股計畫。

該文件指出，這項馬斯克在9月設立、名為「規則10b5-1」的售股交易計畫已於2021年12月28日完成。

該全球首富日前曾表示他已「幾乎」達成出售約10%特斯拉持股的目標。當時他在推特上表示：還剩下幾批，但幾乎完成了。

最新披露的文件顯示，馬斯克周二行使選擇權購買160萬股特斯拉股票，並以10.2億美元出售934090股，以支付行使認購權衍生的稅款。

根據路透社估算，加上最新這一筆交易，馬斯克已經行使了所有明年到期的選擇權，共認購了2286萬股特斯拉股票。

特斯拉周二股價下跌0.50%，結束連漲4天的升勢，目前盤後小漲0.46%，報1093.50美元。稍早前Wedbush知名分析師Daniel Ives出具報告指出，受惠於中國市場強勁的需求和美國及德國新廠啟用帶來的效益，看好特斯拉明年全年產量可望達到200萬輛，再創新高記錄，並預期其明年股價可望再漲30%，上看1400美元。