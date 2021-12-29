無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，國民黨發言人鄭照新等人今與台北市議員鍾小平一同掃街宣傳罷昶。面對民進黨主席蔡英文今將與中二立委補選候選人林靜儀及林昶佐同台，鄭照新酸說，不如再加一個「林」，林秉樞也邀請好了。

面對林昶佐將與跟蔡總統合體，鍾小平回應，「他們是綁在一起，那這次很清楚，國民黨主席朱立倫也會尊重發起人鄭大平，所以發起的時候不是黨發起而是公民團體，他會從旁協助，還是以鄭大平為主」。至於蔡英文為什麼會來？鍾小平稱是因為林昶佐的民調太差了，「他太可能被罷掉，他急了、他輸不起了」。

鍾小平說，「林昶佐是蔡的線民，幫他揹黑鍋，林昶佐不能鬆口，陳時中、石崇良說萬華是破口到現在沒有更正道歉，他一定要這個立委背黑鍋扛住，既然他背了黑鍋，蔡就非來挺他不可，是共生的關係」。

鄭照新指出，蔡英文總統不惜邀請林靜儀林昶佐，「我覺得既然有兩個林，不如再加一個林，林秉樞也一起邀請來好了，都是民進黨的為什麼要切割呢？」