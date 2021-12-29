國立花蓮高農畜產保健科高三生鄧光宇（中），透過台大希望入學錄取動物科學技術學系，是該校繼98學年度張惠甯錄取台大農場經營科後的第二人，師生與有榮焉。（羅亦晽攝）

國立花蓮高農畜產保健科高三生鄧光宇，出生在萬榮鄉原住民族大家庭，父母無業且離異，家境清寒，他努力讀書，爭取學校獎助學金，補貼家中經濟。原本就對動物有興趣的他，在就讀花蓮高中時，因緣際會接觸畜保科，立定人生志向，休學到花農重新就讀，憑優異成績，透過台大希望入學錄取動物科學技術學系，盼能成為動物研究員，探索動物習性的奧妙。

台大針對弱勢家庭的學生，設立「台大希望計畫」，110學年度台大希望入學昨天放榜，花農鄧光宇錄取動物科學技術學系，是該校繼98學年度張惠甯錄取台大農場經營科後的第二人，師生與有榮焉。

鄧光宇說，從事汽車旅館房務員的母親和無業的父親離異後，家中4個兄弟姊妹就和母親同住，自己排行老大，最小的妹妹因家境無法負擔，送給別人扶養，一家人平時依靠政府低收入戶補助及慈善機構補貼過活，母親近期因疫情影響也失去工作。

鄧光宇自小聰明，國中排行全校前三名，在師生眼中如同學霸，當時因迷茫未來，在師長建議下，前往花中資優班就讀，高一下因升學壓力，無法喘氣，因此轉到普通班，不過卻在高二因對大學生涯規畫沒有方向，加上花農友人分享就讀畜保科的經驗，他認為很有趣，於是放棄花中學業，重新就讀花農。

鄧光宇坦言，小時候和外公上山打獵時，就對野生動物十分好奇，尤其是交配季會出現的行為及野豬帶小豬覓食的行為等，在動物醫院實習時，接觸到動物中藥醫學，更激發想要研究的動力，期許大學四年能學到更多知識，並繼續攻讀研究所，甚至到國外進修。

由於鄧光宇家中三代沒人讀過大學，他是家裡首位大學生，他也笑說，將錄取台大消息告訴母親後，她喜極而泣，甚至開心地帶全家人吃大餐慶祝。

畜產保健科主任李佩昭說，鄧光宇因曾就讀花中2年，導致普通科目較他人強，但實務技術就稍弱，不過他卻不氣餒，積極學習，補強不足，看到他努力拚上台大，感到十分欣慰。