圖為1994年9月11日蔣宋美齡女士專程返台前往振興醫院探視臥病在床的孔令偉，蔣夫人進入醫院探視孔令偉後，並未離去。(資料照/黃義書攝)

圖為孔二小姐故居。(資料照/粘耿豪攝)

人稱「孔二小姐」的孔令偉是「永遠的第一夫人」蔣宋美齡的姐姐─宋靄齡與孔祥熙的女兒，因她總留著短髮加上男裝打扮，和蔣宋美齡情同母女，一向是外界矚目焦點。今傳出孔令偉出，孔令偉雖已過世多年，卻留有一筆中信金的1700萬元股票遺產「沒人領」，再度引發大家對她的好奇。據報導，孔令偉過世時財產估計至少有6000萬台幣，依此引發的生前欠稅問題也曝光。

據《鏡週刊》報導指出，其實孔令偉在去世前1個月的重病期間，曾密集委託他人提款、出售股票等，遺產絕對不只6千萬元；國稅局過去則是要求其唯一繼承人、她的姊姊孔令儀，必須繳納遺產稅及罰款共約1億5000萬元。

該報導指出，長期研究蔣家的學者、南台科大財經法律研究所所長、身兼不當黨產處理委員會專門委員的羅承宗表示，孔二小姐爆出有一筆股票遺產其實有脈絡可循，她在1994年11月8日去世，家屬當時申報遺產為6000多萬元，但國稅局查出，她死亡前約一個月，曾出售1億3000萬元的中國國際商銀、中信銀股票。

由於孔令偉沒有子女，父母也已過世，國稅局於是要求唯一繼承人、她的姊姊必須繳納遺產稅和罰款，金額高達1億5000萬元。為此引發孔令儀跨海提起行政訴訟，但最後結果敗訴。

另外，關於孔二小姐的過去，根據《旺報》報導，孔二小姐是宋美齡最貼身的人，兩人情同母女，一九九四年九月八日，宋美齡匆匆趕到台北探望腸癌末期且已神智不清的孔二小姐，宋美齡停留十天即返美。兩個月後，皮外界視為行事怪異、人緣極壞的孔二小姐走完了人生旅途，她的姊姊孔令儀赴台奔喪，並請一名美籍遺體化妝師專程赴台為孔二小姐化妝，遺體則運回美國紐約墓園長眠。孔二小姐的死亡為宋美齡帶來無限哀傷。

由於孔二小姐深得蔣宋美齡疼愛，也被形容成跋扈，已故專欄作家林博文曾在《旺報》撰文寫過「《兩岸史話》孔令偉、蔣經國 水火不容」之文章，內文中有一段談到，御醫熊丸說，「經國先生與二小姐兩人表面看來都客客氣氣，但暗地裡卻互不搭調，意見總是不合 ，讓夾在中間的我感到十分為難。其實他們倆也沒什麼過節，只是兩人的個性都強，經國先生又看不慣二小姐許多作風，二小姐對經國先生的許多意見也不滿意。但因二小姐有夫人撐腰，所以經國先生對她也莫可奈何。」