大陸工信部原材料工業司副司長常國武29日表示，大陸「十四五」將鼓勵龍頭企業實施兼併重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團，並將依托優勢企業，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域分別培育1～2家專業化領航企業。

中證網引述常國武指出，「十四五」時期，大陸鋼鐵工業仍然存在產能過剩壓力，在資源保障、綠色低碳、產業集中度等方面問題。為此，官方祭出的「十四五原材料工業發展規劃」對鋼鐵等行業進一步推動供給側結構性改革提出具體要求。

在推進兼併重組方面，「十四五原材料工業發展規劃」提出，支持區域鋼鐵企業兼併重組，改變部分地區鋼鐵產業「小散亂」局面。有序引導京津冀及周邊地區獨立熱軋和獨立焦化企業參與鋼鐵企業兼並重組。

此外，將對完成實質性兼併重組的企業進行冶煉項目建設時，給予產能置換政策支持。鼓勵金融機構按照風險可控、商業可持續原則，積極向實施兼並重組、布局調整、轉型升級的鋼鐵企業提供綜合性金融服務。