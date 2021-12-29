亨泰光(6747)處分Acuity Polymers Inc.股權，處分利益預估約149萬美元，每股貢獻度約1.66元，明年可望入帳認列，股價應聲大漲達5%，帶動隱形眼鏡族群多頭買氣，晶碩(6491)隨之在後，一度漲4%，精華(1565)及金可-KY(8406)聯袂揚升。

亨泰光處分轉投資Acuity Polymers Inc.股權，主因是硬式隱形眼鏡材料供應商之一Acuity Polymers Inc.被百分百收購，公司順勢出售手中股權，但雙方合作關係不變。交易單位數量264057股，每股約6.84～8.11美元，交易總金額約180萬美元～214萬美元，保守預估處分利益約149萬美元～183萬美元，保守預估每股貢獻度約1.66～2元，明年可望入帳認列。

晶碩第3季營收15.13億元創新高，晶碩2022年受惠製程優化擴增產能、大陸隱形眼鏡市場需求仍佳、彩片供需結構良好，以及矽水膠產品將陸續認聯證，法人看好明年度的營運表現。

精華11月營收重返5億元，預期12月營收和11月表現差不多。精華今年面對缺工的困境，明年將逐步排除缺工問題，包括上半年有機會引入外籍勞工以及產線自動化等，產能可望漸漸增加，業績可望同步走揚。