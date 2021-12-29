由宇峻奧汀發行的經典IP正統續作《永恆星語：燐光起源》，已於12月15日正式開服，經典懷舊的風格及豐富的角色內容設定，引起多數玩家支持，人氣日漸提升，今(29)日官方宣布12月29日至1月12日維護前，將開放限時活動「與露易絲有約～金牌殺手私人指導」相遇事件！並且預告將開啟主線故事第五張新章節「遠古皇城」！

限時活動「與露易絲有約～金牌殺手私人指導」相遇事件

故事主軸圍繞在為了使得特異點及冒險者在未來可以更順利的在新的地區探索及冒險，珮蕾委託露易絲來幫玩家們進行一系列的特訓，發生各種有趣的事情，玩家可以透過挑戰活動關卡來收集活動道具，完成活動任務、劇情等目標將可以取得額外獎勵。

限時活動「與露易絲有約～金牌殺手私人指導」相遇事件

角色介紹：一刀魂斷「露易絲」（CV：岡村海那実）

個頭嬌小的少女，看起來就像未成年，實際上似乎也真的是未成年，不過若因此小看她可是會吃大虧的，因為她精通許多暗殺的技術，是個厲害的殺手。異世界知名暗殺組織「鼴鼠」的現任首領，來到阿維斯陀大陸大陸後，也繼續經營著暗殺屋的小本生意。

「嗯嗯，真的是小本經營、小本生意啦～畢竟來到這個地方人生地不熟的，不過就混口飯吃。」

普攻－焰刃：對最近的敵人造成魔法傷害

技能－紫藤渲染：對物攻最高的敵人造成魔法傷害並降低物理攻擊力

技能－剎那的紫焰：對物攻最高的敵人造成物理傷害並提升我方中排命中

必殺技－八方四面紫光掠影：對物攻最高的敵人造成魔法傷害並附加束縛狀態(此傷害必爆擊)

被動－純粹之心：自身附加中毒免疫

被動－實力派：自身提升物理攻擊力、附加麻痺免疫

一刀魂斷「露易絲」

一刀魂斷「露易絲」

一刀魂斷「露易絲」

一刀魂斷「露易絲」

新章節預告！主線第五章「遠古皇城」

希曼與珮蕾等人對於下一個要去探索的地區遲遲無法下決定，在露易絲的建議下，最終決定從『遠古皇城』做為新的旅程，在神秘的遠古皇城，等著他們的是邪惡可怕的魔物？還是豐富的寶藏？抑或是有更多不為人知的秘密呢？令人期待的故事內容等著玩家們自行體驗唷！

主線第五章「遠古皇城」

角色介紹：女神守護者「艾葳琳達」（CV：鬼頭明里）

在阿維斯陀大陸上，她的出生是罕為人知的神秘，據說她是女神的追隨者，是為了女神才誕生於世界上，也能為女神隨時獻上生命，但她口中的女神之名似乎不是文獻上記載的芙莉迦女神？

「不認可親愛的…的不敬者，都是我的處決對象喔。」

女神守護者「艾葳琳達」

女神守護者「艾葳琳達」

同步加映！公會討伐戰即將揭幕！一起挑戰「摩羯座‧牧神」吧！

官方表示，遊戲將於每月1日至10日限時開啟公會討伐戰，挑戰公會BOSS即可獲得當月限定的魔械蛋，還有該星座角色的記憶碎片等諸多獎勵喔！

公會討伐戰即將揭幕！

公會討伐戰即將揭幕！