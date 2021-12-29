美國74歲男星兼前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），2011年爆出私生子醜聞後，仍被妻子多次抓姦，讓她氣得訴請離婚，但官司一打就拖了10年之久，近日終於正式解除夫妻關係，阿諾史瓦辛格驚人的財產分配也因此曝光。

阿諾史瓦辛格過去曾以俊俏的臉蛋與滿身的肌肉，加上多次在電影中扮演英雄，優質形象擄獲不少女粉絲的芳心，也讓他憑著高人氣選上加州州長。不過，2011年5月時卻爆出與他結婚25年的糟糠之妻瑪麗亞史萊佛（Maria Shriver）無預警的搬離豪宅，經過一周後，便爆出阿諾史瓦辛格與家中女僕暗通款曲並生下私生子的消息。

據了解，當瑪麗亞史萊佛發現兩人的關係時，曾一度選擇原諒，但後來他們還是持續聯絡甚至被妻子抓姦在床，讓她顏面盡失，才氣得搬離住所並訴請離婚。

但根據外國媒體的綜合報導，由於阿諾史瓦辛格與瑪麗亞史萊佛在婚前並沒有簽署婚前協議，而根據加州的律法，若沒有特別簽署婚前協議，夫妻財產必須對半分配，儘管協商過程都是秘密進行，但兩人在2011年分居時，共同家產便高達4億美元（約新台幣110億元），若是對分瑪麗亞史萊佛將分得2億元美金（約新台幣55億元）。而兩人的離婚官司拖了10年，也終於在近日談妥離婚細節，正式簽署離婚文件解除夫妻關係。