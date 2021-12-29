嘉義市長黃敏惠陪同台東縣長饒慶鈴參觀2021台灣設計展。（廖素慧攝）

台東縣長饒慶鈴率台東縣政府團隊今天到嘉義市參觀2021台灣設計展。（廖素慧攝）

「竹竹合併升格」爭議持續延燒，台東縣長饒慶鈴率台東縣政府團隊29日到嘉義市參觀2021台灣設計展，嘉義市長黃敏惠被問到「嘉嘉或雲嘉嘉合併」議題，強調「縣市平權」更重要，饒慶鈴也認為「縣市平權」更利於促進台灣競爭力。

黃敏惠表示，合併不應該是一時的，要多聽民意，民眾的意願最重要，嘉義市原本是省轄市，後來降為縣轄市，對嘉義市建設有很大影響，在地方極力爭取下，而與新竹市同時再升格為省轄市，「怎麼樣對大家是好的」是最重要，嘉義市歷經一降一升，深刻感受到其中的不一樣。

黃敏惠表示，不論合不合併、或合併升格、或單獨升格，中央資源要如何幫助地方，達到像蔡總統講的做到「縣市平權」才是最重要，不要單獨說哪個縣市合併，這樣反而會造成彼此需要更多時間的磨合，對未來的執政者很困擾，要不要「嘉嘉合併」或 「雲嘉嘉合併」要多聽民意，「合作比合併」更重要，各自發揮城市的特色。

台東縣長饒慶鈴表示，不管合併或升格，目的是要讓民眾生活更好，如果沒達成這個目的就可惜了，「縣市平權」非常重要，台東縣人口22萬1000多人，轄地是全台10分之1，目前的《財政劃分法》對台東非常不利，因而比合併更重要的是要思考如何「縣市平權」。

饒慶鈴表示，在目前的公務人員制度及資源下，非6都要跟6都爭取人才是相當不公平的，合併如果能促進台灣競爭力，那應該做，如果沒有達到這樣的目的，那就可惜了。