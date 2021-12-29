2021年即將結束，資管新規3年過渡期進入「倒計時」。業界人士認為，資管新規過渡期結束並不意味行業轉型步伐停止，而是再次站上新起點。對銀行而言極亟須考慮的問題是轉型過後銀行理財業務該如何發展、如何吸引投資者？再加上理財產品估值法切換、現金管理類產品整改未到期等因素，2022年銀行理財或將面臨新挑戰。

據大陸銀行理財登記中心發佈的《2021年三季度理財市場資料分析》顯示，截至2021年第3季底，淨值產品規模占比為86.56％，較去年同期提高26.08個百分點。預計到過渡期結束時，淨值型產品規模占比或超過90％，部分銀行可完成全部淨值化轉型任務。

根據《證券日報》報導，大陸資管新規發布後，銀行通過設立理財子公司來促進理財產品淨值化轉型。截至2021年9月底，理財公司共獲批籌建29家，其中21家已正式開業，產品存續規模達13.69兆元人民幣，較年中增長36.75％、較上年成長2.75倍，理財公司市占率穩步增加來到48.97％，成為理財市場絕對主體。