新竹縣百年歷史建築北埔鄉「雙安橋」，因長期溪水沖刷，橋墩裸露損壞，北埔鄉公所向客委會申請補助經費，由新竹縣文化局辦理緊急加固工程，本月初開工後預計明年4月竣工，續繼保存古橋的古蹟風貌，讓來往的居民和遊客更加安全。

雙安橋緊急加固工程由客委會補助420萬元、北埔鄉公所配合款80萬元，因營建成本不斷上漲，發包多次流標後，縣長楊文科指示由縣府補助鄉公所不足經費，經追加64萬元完成發包，工程委託施忠賢結構技師事務所設計。

楊文科期望雙安橋緊急加固完成後，文化局與北埔鄉公所合作分工，爭取北埔雙安橋的調查研究及修復工程，以重現大隘古橋風華！

位在北埔鄉大林村6鄰與南興村交界的竹37-2鄉道的雙安橋，是兩村民眾和遊客探訪當地密境往來的必經要道，全長27公尺，寬2.3公尺，材料屬「磚石橋」，結構為三拱的「拱橋形式」，興建於1851年，迄今已有170年的歷史。

由於雙安橋的拱構造橋身，下段橋墩為石砌，砌造水準高，十分具有保存價值，新竹縣文化局因此在2016年11月指定登錄為新竹縣歷史建築，但橋墩有被溪水沖刷裸露的問題。

文化局長李安妤表示，為減緩雙安橋的結構損壞的速度，避免橋體發生崩塌情事，進行的橋體緊急加固保護措施，主要針對北段橋體夾撐，損壞部位做整修加固及結構弱點的補強，期明年4月能順利完工，有效維護雙安橋通行安全及古蹟風貌。