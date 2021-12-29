國道驚見阿伯舉黃牌「賣高麗菜」 網見影片笑歪：幫買一袋（翻攝臉書爆廢公社）

一名民眾28日開車行經國道時，突然瞥見一位阿伯在路肩揮著黃色看板，上頭寫著「高麗菜一袋100元」，往前駛才發現阿伯是貨車拋錨，趕緊打電話協助。而阿伯在國道上揮著賣菜看板的影片曝光後，逗樂許多網友。

男網友28日在臉書社團《爆廢公社》發文，稱他上午開車行經國道時，發現因貨車拋錨的阿伯在路肩警示後車，而阿伯疑似沒有其他能引起注目的物品可使用，遂急中生智拿著寫上「高麗菜一袋100元」的黃色看板揮舞，乍看之下猶如阿伯在國道上叫賣蔬菜，讓他感到會心一笑。

下段影片中，可見到阿伯的貨車因故停靠在路肩，原PO也透露他在上班快遲到的時候遇上阿伯，在當下有撥打電話協助通報。

影片曝光後，不少網友笑翻，紛紛在留言區開玩笑，「這樣會不會有人就忍不住想停下來買……」、「都這辛苦賣到上面了、怎沒幫忙買」、「趕快用紅單讓她下架」、「請問還有嗎 我晚點上去」、「提醒他拿反了」、「方便的話幫我拿個三袋回來」、「開車開到一半，突然想賣菜」。