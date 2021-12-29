立委中二選區補選競選活動明天起跑，監票員不足額推派爭議不休。中選會主委李進勇今天在中市的記者會力挺台中市選委會依法循例遴派，他強調，很多選務人員都是選務部門指派，政黨或候選人推薦的並不是很重要，重要的是要跳出原來的立場，依法中立執行職務。他並強調，此次選舉競爭激烈，已向警方還請協助警力維持選務秩序。

中二選區補選共258個投開票所，按規定每投票所、開票所至少要派2名監票員，共需516名監察員，候選人或政黨平均推薦後，仍不足額，恐有154個投開票所缺人監票，引發「官派監票員」疑有不公等爭議。

中選會今天在中市選委會舉辦立委中二選區缺額補選記者會。李進勇表示，競選活動從明天30日開始，提醒民眾遵守相關規定，以免觸法。

至於爭議的監察員部分，李進勇表示，台中市選委會依法循例進行遴派，並沒特殊之處，選罷法五十九條規定，候選人可平均推薦，不足則由選務機關自行遴派。不過，地方意見也有道理，中選會將再研議修法討論。

針對中二選區立委補選競爭激烈，李進勇表示，希望警方能依照選情需要，提供協助適當比例的警務人員維持選務秩序，讓選務能順利進行，公民能在自由方便的情狀下完成投票。台中市選委會對此指出，已經函文警局，258個投開票所警力由1所1人，增加到2人，警方已回應將盡力達成。