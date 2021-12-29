漢翔(2634)針對上午水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區發生粉塵氣爆，做出最新聲明，公司表示，主要民用飛機機工零件打磨區，加工過程中產生金屬粉末發生意外引燃造成氣爆起火，造成7名工作人員受傷，其中，1名搶救後不幸罹難。

漢翔表示，今天上午10時15分水湳廠區8號棚廠鉗工作業區集塵區發生粉塵氣爆，當時正進行民用飛機零組件加工研磨，該廠房鉗工作業區集塵區為民用飛機的機工零件打磨區，加工過程中產生金屬粉末發生意外引燃造成氣爆起火，引發火災及濃煙，消防隊抵達前已自行撲滅，總計7輛消防車到場，現場共7位工作人員受傷，其中，2名重傷、5名輕傷，重傷1名工作人員經1小時急救後不治，另1名二級燒燙傷，生命跡象穩定，輕傷中有3名已經出院，2名留院觀察。

漢翔指出，粉塵引燃發生原因尚需專業研判，公司正配合公務機關進行事故原因調查及受傷同仁照顧。董事長胡開宏率領公司主管親赴醫院關切傷者，安撫慰問家屬。