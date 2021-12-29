近日「大新竹」升格議題引發討論。新竹市市長林智堅27日表示，為能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022大新竹合併後的首任市長。對此，媒體人董智森指出，林與升格案會引爆眾怒，關鍵就在總統蔡英文於公投開票隔天立刻強推「竹竹併」，這個動作實在太過草率與粗魯，可見民進黨在公投大勝後「群魔現形」。

董智森28日在《中天新聞》政論節目〈庶民大頭家〉表示，大新竹升格議題會讓民進黨犯眾怒，原因就在《地制法》草率推出，引發其他縣市的不滿，大家都質疑為何政府只讓林智堅一人有「好康」而別人沒有？

董智森指出，「竹竹併」這個概念林智堅9月才提出，當時大家忙著討論四大公投無暇去管；民進黨發現自己公投竟大獲全勝，索性趕緊力推「竹竹併」，18日晚上公投才開票，19日上午蔡英文就找黨內所有派系的人，包括新潮流總幹事利錦祥等人到總統官邸，大家討論後就是要給「竹竹併」過，那天是周日，隔日周一大家連署完周二就提案，就這樣「輾壓」上來。

董智森強調，蔡英文此舉正是大新竹升格與林智堅引爆眾怒的關鍵，因為從蔡的動作可看出，民進黨是多麼的草率，這麼做不僅在野黨反對，其實就連民進黨內也很多人反對，所以很多人拒絕去參與連署，也傳出很多的內部雜音。何況此惡例一開，國民黨還有14個執政縣市，且這些執政縣市都是藍營議員過半，要逕付二讀太簡單了，既然要來大家都來，民進黨只會「吃緊弄破碗」。

對此，董智森痛批，大家可看到這次公投對台灣影響很大，民進黨開始所有東西都輾壓民主，反正凡事都推給「人民授權給我」即可，民進黨整個「原形畢露」，甚至可以說是公投以後「群魔現形」。