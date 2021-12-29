29日環境風場為偏北風，風速稍增強，中部以北擴散條件佳，空氣品質普通，清晨雲嘉南以南因垂直擴散條件差，局部地區有污染物累積情形。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「普通」等級；高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，29日環境風場為偏北風，風速稍增強，中部以北擴散條件佳，空氣品質為普通至良好等級；清晨雲嘉南以南因垂直擴散條件較差，局部地區有污染物累積情形，白天起垂直擴散條件將逐漸好轉。

宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「普通」等級，雲嘉南局部區域短時間達橘色提醒等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

未來一週，29日至111年1月2日環境風場以東北風為主，迎風面地區擴散條件佳，下風處仍易有污染物累積；3日東北季風減弱，西半部擴散條件稍轉差，污染物可能累積。