國發會主委龔明鑫今（29）日表示，第二波地方創生券將於111年元旦啟動，只要民眾到全台適用地方創生券的800多家店家消費，每筆消費可享有30％的現金回饋，但需以綁定台灣Pay的金融卡付款，最高回饋上限為「消費2萬元，回饋6000元」。

國發會上午移師坪林的地方創生適用店家（坪感覺）召開記者會，龔明鑫表示，過去第一波已有12萬人抽中500元的地方創生券，尚有1.4億的預算將做為第二波，第二波不用抽，直接消費就回饋三成，希望民眾利用元旦、春節連假到800多家的地方創生券適用店家消費。

第二波仍需綁定台灣Pay的金融卡才能適用，龔明鑫表示，綁定台灣Pay沒有很複雜，只要花十分鐘，一旦綁定，在地方創生店家每筆消費皆可回饋三成，最高回饋6000元，消費愈多，回饋愈多，多刷多賺，上限是消費2萬元回饋6000元。

龔明鑫表示，依預算1.4億元，如果每人都消費2萬元，只有2.3萬人可適用，如果每人消費2千元，則有23.3萬人可適用，名額有限，大家要好好把握。

國土處長彭紹博指出，目前有可綁定台灣Pay的有21家銀行，每人每張金融卡回饋上限是6000元，並沒有限制一個人可以綁定多少家銀行，綁定愈多家，享有的回饋愈多。一旦1.4億的額度用完，龔明鑫回應：「用完了，會思考再加碼。」