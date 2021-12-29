國家圖書館與蒙古國家圖書館今天合作舉辦「台灣的寶藏—慶祝蒙古國家圖書館建館百年台蒙聯展」開幕式，本次展覽於蒙古國家圖書館博物館廳展出，展覽期間自即日起至2022年1月29日止，台蒙交流再添新頁。

展出內容精選國家圖書館所典藏之蒙元時期57種仿真複製善本，另搭配故宮博物院、中央研究院歷史語言研究所典藏之蒙元相關碑拓、帝后畫像等共20種復刻掛軸，希望以多樣性的展示內容呈現大元盛世的多方面貌。

開幕典禮在悠揚的蒙古傳統長調歌聲與與清雅的國樂演奏中揭開序幕，由國家圖書館館長曾淑賢館長和蒙古國家圖書館館長伊青豪爾樂共同主持，與會貴賓包括我國駐烏蘭巴托台北貿易經濟代表處代表羅靜如、蒙古文化部文化遺產司司長達瓦策論、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表羅扎亞、外交部亞非司司長楊心怡等皆應邀出席。

伊青豪爾樂表示，國家圖書館慷慨出借館藏，從展件中可得見國家圖書館所藏珍籍之豐富性與重要性，這不僅是台灣的瑰寶，也是蒙古人的珍寶，讓蒙古民眾得以藉由觀賞展品追溯祖先的歷史足跡。

受COVID-19疫情的影響，曾淑賢與台灣貴賓雖無法親臨現場，但仍透過視訊及線上直播的方式全程參與開幕典禮。曾淑賢表示，為加強與世界各國國家圖書館之合作，並推動國際文化交流，國家圖書館與蒙古國家圖書館透過聯展形式，促進兩國民眾對彼此文化之認識與瞭解。

此次展覽是兩館繼2019年後第二度大型合作，國家圖書館規畫了嶄新的展覽架構，以9大主題帶領觀展者遊歷蒙元盛世，其中包括蒙古歷史源流、典章記事、人物傳記、社會文化、地理疆域、西行遊記、詩文創作、名家手校題跋及碑拓畫像，希望藉由多元化展品聚焦展示泱泱大元的生活、政治、文化與藝術等各面向盛貌，讓後人能一窺其中風采。